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Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"

Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
06:55 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Глава фракции "Голос" назвал еще один способ решения проблемы Донбасса.

Глава фракции партии "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что одним из путей решения проблемы Донбасса может стать временное замораживание конфликта, подчеркнув необходимость вернуть с временно оккупированных людей, которые этого хотят.

Об этом Рахманин сказал, выступая в эфире программы "Право на власть" на "1 + 1"

"Вариант, о котором не говорят вслух. Он обсуждается время от времени. Его не озвучивают: или со стыда, или от страха. Он называется "замораживание конфликта", -  сказал он. 

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"Что это означает с точки зрения стратегии и тактики: мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем, не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем, но мы можем остановиться. Для того, чтобы собраться с мыслями. И главное: для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться", - заявил Рахманин.

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Донбасс, Голос, Сергей Рахманин.
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