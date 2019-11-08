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США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных

США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных
07:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:России должен освободить всех украинских политических заключенных, которые остаются в российских тюрьмах.

США считают, что Россия блокирует прогресс в ключевых вопросах.

Об этом заявил заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 7 ноября.

“Мы сожалеем, что нежелание России проявить приверженность проведению встречи на высшем уровне лидеров "Нормандского квартета" блокирует возможность прогресса в ключевых вопросах. Тем временем многие украинские политические заключенные остаются в российских тюрьмах. России уже давно пора освободить этих заключенных и возвращения их в свои дома и семьи", - заявил он.

Американский дипломат также призвал Россию освободить координатора правозащитной группы "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева, правозащитника Эмира-Усеина Куку и блогера Наримана Мемедеминова.

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Заместитель главы миссии США при ОБСЕ добавил, что на востоке Украины продолжает продолжаться гуманитарная катастрофа, причиной которой является Россия.

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США, Россия, Тюрмы, Политзаключенный.
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