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Новый глава Госгеонедр должен за два месяца навести порядок в своем ведомстве

Новый глава Госгеонедр должен за два месяца навести порядок в своем ведомстве
10:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Гончарук заявил, что коррупция в ведомстве, к концу года, должна уйти в прошлое.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил новому главе Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роману Опимаху навести порядок в ведомстве за два месяца.

"Вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Эти все истории с кордонами, которые тут находятся (в здании Госгеонедр - ред), иногда 4 двери надо пройти, чтобы попасть в кабинет руководителя, - это все средневековье", - сказал Гончарук в ходе представления нового главы ведомства.

"Я уверен, что орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован", - добавил премьер.

Гончарук рассказал, кто и когда будет достраивать Запорожский мост

Также он подчеркнул, что до конца года ведомство должно подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы, а коррупция в Госгеонедр должна уйти в историю.

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Премьер-министр, Алексей Гончарук, Госгеокадастр, Госгеонедра, Роман Опимах.
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