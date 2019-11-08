Новый глава Госгеонедр должен за два месяца навести порядок в своем ведомстве

Новости Украины:Гончарук заявил, что коррупция в ведомстве, к концу года, должна уйти в прошлое.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил новому главе Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роману Опимаху навести порядок в ведомстве за два месяца.

"Вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Эти все истории с кордонами, которые тут находятся (в здании Госгеонедр - ред), иногда 4 двери надо пройти, чтобы попасть в кабинет руководителя, - это все средневековье", - сказал Гончарук в ходе представления нового главы ведомства.

"Я уверен, что орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован", - добавил премьер.

Также он подчеркнул, что до конца года ведомство должно подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы, а коррупция в Госгеонедр должна уйти в историю.