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Константин Елисеев подал заявление об увольнении из МИД

Константин Елисеев подал заявление об увольнении из МИД
12:42 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Бывший посол Украины в Европейском Союзе Константин Елисеев подал заявление об увольнении из МИД.

Украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал Елисеев в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу утром.

Вместе с тем, он выразил надежду на свое возвращение во внешнеполитическое ведомство.

"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!", - написал Елисеев в своем твите.

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Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Европейском Союзе. С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником пятого президента Украины.

В последнее время Елисеев критиковал подход новой команды к договоренностям с Россией и подчеркивал отсутствие каких-либо гарантий со стороны РФ.

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МИД, Дипломат, Политика, Константин Елисеев.
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