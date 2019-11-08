Новости Украины:Бывший посол Украины в Европейском Союзе Константин Елисеев подал заявление об увольнении из МИД.

Украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал Елисеев в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу утром.

Вместе с тем, он выразил надежду на свое возвращение во внешнеполитическое ведомство.

"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!", - написал Елисеев в своем твите.

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 8 ноября 2019 г.

Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Европейском Союзе. С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником пятого президента Украины.

В последнее время Елисеев критиковал подход новой команды к договоренностям с Россией и подчеркивал отсутствие каких-либо гарантий со стороны РФ.