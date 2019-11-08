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Разумков напомнил президенту Бундестага об интересах Украины

Разумков напомнил президенту Бундестага об интересах Украины
17:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Руководители парламентов Украины и Германии провели телефонный разговор, во время которого речь шла об учете интересов Украины в контексте Nord Stream 2.

Сегодня, 8 ноября, состоялся первый телефонный разговор председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

"Только что состоялся первый телефонный разговор Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центре внимания - максимальный учет парламентом национальных интересов Украины в контексте "Северного потока-2", - написал дипломат.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 8 ноября, бундестаг должен был принять решение относительно законопроекта об имплементации поправок к Газовой директиве ЕС, касающихся газопроводов, которые идут в ЕС из третьих стран, в частности Nord Stream 2.

Однако депутаты от "Альтернативы для Германии" инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.

"Северный поток-2": Польша оштрафовала дочернюю компанию Engie на 45 млн долларов

Газопровод Nord Stream 2 строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Проект планировалось завершить к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии. Президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать проект путем введения санкций.

8 ноября стало известно, что Управление защиты конкуренции и прав потребителя Польши (UOKiK) наложило штраф на международную компанию Engie Energie в размере 172 млн злотых (почти 45 млн долл.) за непредоставление информации относительно проекта Nord Stream 2.

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Все по теме:

Германия, ЕС, ФРГ, Вольфганг Шойбле, Северный поток-2, Дмитрий Разумков.
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