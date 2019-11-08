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Помпео: США гордятся тем, что предоставили Украине оружие для защиты

Помпео: США гордятся тем, что предоставили Украине оружие для защиты
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:США гордятся тем, что помогают Украине отражать вооруженную агрессию России.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая 8 ноября в Берлине в Фонде Кербера.

«Президент Трамп не раз и не два, а трижды предоставил украинцам средства, которыми они могут защитить себя от российской агрессии на Донбассе. Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», - сказал Помпео.

Он вспомнил, как был на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2015-16 годах как конгрессмен, когда шли дискуссии, должно ли быть предоставлено вооружение для защиты Украины. Тогда ФРГ решила, что это ложная идея, и США во времена президентства Барака Обамы думали так же, подчеркнул Помпео.

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Госсекретарь подчеркнул, что его страна очень четко определила свою позицию относительно оккупации Крыма.

Он назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет». Задача - помочь сделать Украину процветающей, менее коррумпированной и «способной двигаться в направлении Запада».

На вопрос из зала, насколько США привержены достижению мира и стабильности в Украине без каких-либо условий Помпео четко заявил: «Очень предрасположены».

Министр также отметил, что 30 лет назад, когда упала Берлинская стена, все думали, что с коллапсом коммунизма в Берлине, Москве, во всем восточном блоке это станет необратимым трендом по всему миру, что демократия будет распространяться, что можно будет отойти от концепции блоков и военных альянсов.

«К сожалению, мы ошибались. Сегодня Россия, с бывшим офицером КГБ, служившим в Дрездене, во главе, вторгается в соседние страны и линчует политических оппонентов, подавляет независимость православной церкви в Украине. Именно сейчас, пока мы здесь говорим, российская полиция проводит рейды и применяет пытки против крымских татар и украинцев, работающих в оппозиции к российской агрессии», - сказал политик.

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Он отметил, что США «потому играют жестко, стараясь, чтобы Германия не стала зависимой от российской энергии», поскольку не хотят, чтобы обеспечение Европы энергией зависело от Владимира Путина. Трудно завоеванную свободу нужно защищать вместе и всеми способами, подчеркнул он.

Как сообщалось, в 2019 году Украина должна получить от США около $400 млн на оборонные нужды.

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США, Берлин, Майк Помпео.
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