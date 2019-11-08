Скачать
Пятница, 08.11.2019
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
"Это полная победа": Зеркаль о решении Международного суда ООН
"Это полная победа": Зеркаль о решении Международного суда ООН
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса
20:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Инициаторами основного проекта стали народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталия Королевская, Сергей Ларин, Виталий Борт, Александр Качный, Юрий Солод и Владимир Кальцев.

В Верховной Раде Украины зарегистрировано два проекта нового Трудового кодекса – депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и парламентариев из фракции "Батькивщина".

Карточки проектов под номерами 2410 и 2410-1 появились на сайте парламента.

Инициаторами основного проекта стали народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская, Сергей Ларин, Виталий Борт, Александр Качный, Юрий Солод и Владимир Кальцев.

Авторами альтернативного законопроекта стали представители ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Иванченко, Михаил Цимбалюк и внефракционный Сергей Шахов.

Верховная Рада переименовала еще один город

Тексты проектов пока что не обнародованы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Трудовой кодекс, ВР Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
03 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
04 Йодная сетка: в каких случаях она помогает
05 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу &quot;Семейство Кардашян&quot; (Фото)
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь