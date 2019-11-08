В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

Новости Украины:Инициаторами основного проекта стали народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталия Королевская, Сергей Ларин, Виталий Борт, Александр Качный, Юрий Солод и Владимир Кальцев.

В Верховной Раде Украины зарегистрировано два проекта нового Трудового кодекса – депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и парламентариев из фракции "Батькивщина".

Карточки проектов под номерами 2410 и 2410-1 появились на сайте парламента.

Инициаторами основного проекта стали народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская, Сергей Ларин, Виталий Борт, Александр Качный, Юрий Солод и Владимир Кальцев.

Авторами альтернативного законопроекта стали представители ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Иванченко, Михаил Цимбалюк и внефракционный Сергей Шахов.

Тексты проектов пока что не обнародованы.