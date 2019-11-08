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Украина против России: в МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде

Украина против России: в МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде
21:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Следующим шагом ожидается установление судом дедлайна для представления Российской Федерацией контрмеморандума.

Международный суд ООН, который сегодня признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ, теперь должен установить срок для представления Россией контрмеморандума, после чего Украина на слушаниях по существу сможет представить свое дело.

Об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"В результате сегодняшнего решения Украина готова представлять свое дело по существу перед МС ООН. Следующим шагом ожидается установление судом дедлайна для представления Российской Федерацией контрмеморандума. После следующих представлений суд проведет слушания по сути, на которых Украина сможет представить свое полное дело", - говорится в документе.

"Это полная победа": Зеркаль о решении Международного суда ООН

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что 8 ноября Международный суд правосудия ( «МС ООН») окончательно отклонил возражения России относительно юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на его рассмотрение.

Как отметили в украинском МИД, Россия в течение длительного времени пыталась избежать ответственности за многочисленные нарушения международного права. Теперь же Украина имеет возможность продолжить двигаться вперед с правовыми мерами, направленными на привлечение России к ответственности за его нарушение международного права.

"Сегодняшний приказ - это лишь одна из ряда побед для Украины. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву приказал России освободить украинских военнослужащих и военно-морские суда, которые она незаконно захватила. В апреле 2017 МС ООН издал знаковый приказ о применении временных мер по защите крымскотатарской и украинской общин в оккупированном Крыму ", - напомнили в МИД.

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Ранее Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Суд также отметил, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Как сообщалось ранее, Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям; уничтожение самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминацию в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 состоялись первые слушания в Гааге.

19 апреля 2017 года было объявлено решение о предупредительных мерах. Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

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Украина, Россия, ООН, РФ, Международный суд ООН.
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