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Украина против России: Международный суд ООН обнародовал решение по делу

Украина против России: Международный суд ООН обнародовал решение по делу
22:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Международный суд ООН 8 ноября признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций.

Международный суд ООН обнародовал полное решение о признании юрисдикции суда по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

В печатном виде решение суда раздавали журналистам. Оно состоит из 50 страниц.

Также ознакомиться с ним может каждый, его уже опубликовали на официальном сайте суда.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН 8 ноября признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Суд также отметил, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина против России: в МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; катастрофа самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

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Россия, ООН, РФ, Международный суд ООН.
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