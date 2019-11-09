Тимошенко: ВР рассмотрит законопроект о продаже земли на следующей неделе

Новости Украины:Юлия Тимошенко рассказала, когда Рада рассмотрит законопроект о продаже земли.

Законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения вынесут на рассмотрение парламента во вторник, 12 ноября.

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Нам только что стало известно, мне буквально прислали СМСку, что на вторник следующей сессионной неделе будет относиться уже на голосования в зале о продаже сельскохозяйственной земли", - отметила Тимошенко.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что это будет первое чтение законопроекта.

"Действительно, это только первое чтение закона, это только начало его рассмотрения в парламенте", - сказал он.