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В США озвучили пункты двухстороннего сотрудничества с Украиной в сфере обороны

В США озвучили пункты двухстороннего сотрудничества с Украиной в сфере обороны
11:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пентагон опубликовал пять пунктов, которые лягут а основу оборонного сотрудничества с Украиной.

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер и заместитель министра обороны Украины Алина Фролова выступили соглавами встречи двусторонних оборонных консультаций США и Украины в Киеве 7 ноября. По результатам встречи на сайте Пентагона была опубликована статья "5 фактов об оборонных отношениях США и Украины", сообщает сайт оборонного ведомства США.

Так, согласно первому пункту, США твердо поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Это подтвердила и представитель министерства обороны США.

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"Министерство обороны демонстрирует это обязательство на двусторонних консультациях по обороне, в которых участвуют гражданские и военные сотрудники Министерства обороны и Министерства обороны Украины", - пишет ведомство, ссылаясь на слова Купер.

Второе - в 2016 году США и Украина согласовали пятилетнюю концепцию партнерства, которая направлена на развитие мощных и способных украинских военных, реформирование украинского оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО.

По словам Купер, двусторонние консультации по обороне определяют приоритеты оборонных отношений Украины и США на следующий год в соответствии с соглашением о партнерстве. Консультации определяют общие цели и задачи для США и Украины для сотрудничества, такие как трансформация оборонного сектора, сотрудничество в области безопасности и реформа системы закупок.

В третьем пункте говорится, что с 2014 года США оказали помощь в области безопасности на сумму более 1,6 млрд долл. США, чтобы помочь Украине защитить территориальную целостность, предотвратить дальнейшую агрессию России и продвинуться в направлении обеспечения совместимости с НАТО.

В четвертом пункте отмечается, что Украина достигла значительных успехов в оборонной реформе. По словам Купер, принятие в 2018 году закона о национальной безопасности обеспечивает законодательную базу для приведения архитектуры национальной безопасности в соответствие с евроатлантическими принципами.

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"Министерство обороны поддерживает усилия Украины по укреплению демократического гражданского контроля над вооруженными силами, продвижение реформ управления и контроля, повышение прозрачности и подотчетности в закупках и составлении бюджета, а также продвижении реформ оборонной промышленности. Эти реформы укрепят способность Украины защищать свою территориальную целостность в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - заявила представитель министерства обороны.

В-пятых, США и Украины проводят два ежегодных военных обучения: учения Rapid Trident, ежегодные многонациональные учения, посвященные ситуационной подготовке и полевой подготовке, и учения Sea Breeze, многонациональные морские учения, проводимые в Черном море для укрепления региональной безопасности на море.

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США, Пентагон, Лора Купер, Сотрудничество США и Украины.
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