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Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу

Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу
12:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной обвинений в его адрес в государственной измене является политическая борьба.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что причиной обвинения его в государственной измене является политическая борьба, и подчеркнул, что открыт к любым проверкам.

Об этом он сказал в беседе с журналистами во время Международного экономического форума 9 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Не секрет, что Кличко мешает, не секрет, что против меня идет политическая борьба, не секрет, что меня обвиняют и говорят, что Кличко городом не управляет, разворовывание бюджета идет, много разных спекуляций. А сейчас какой-то человек обратился в суд, заставил суд открыть дело даже о госизмене. Я могу сказать, пожалуйста, я абсолютно открыт, проверяйте, если у кого есть подозрения. Но я знаю о том, что ведется грязная кампания и она связана только с борьбой за власть. Не секрет, что сегодня канал 1 + 1 стал политическим инструментом в руках, и кто за этим стоит, за этим каналом, и кто хочет стать мэром - также генеральный продюсер канала 1 + 1. Нечестная борьба, но я ничего не боюсь, мне прятать нечего ", - сказал Кличко.

"Очень смешно": Кличко отреагировал на обвинения в госизмене

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть производство против городского головы Киева Виталия Кличко, его двух заместителей и еще двух человек по ряду преступлений, среди которых - злоупотребление властью, растрата имущества, государственная измена.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр Киева, Госизмена.
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