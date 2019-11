Годовщина падения Берлинской стены: Пристайко поздравил Германию

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поздравил Германию с 30-й годовщиной падения Берлинской стены

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Поздравление Германии и немецкому народу, которым удалось восстановить общество и государство после 40 лет разделения. Нам также надо помнить большие надежды тех отважных людей, которые 30 лет верили, что новая объединенная Европа может быть создана на руинах тоталитарного мира", - отметил Пристайко.

Congratulations to #Germany & people who managed to rebuild society & nation after 40 years of split-off. Let us also remember high hopes of those courageous who 30 years ago believed that new united Europe could be designed on the ruines of totalitarian world. #mauerfall30

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 9, 2019