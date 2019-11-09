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Годовщина падения Берлинской стены: Пристайко поздравил Германию

Годовщина падения Берлинской стены: Пристайко поздравил Германию
18:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Пристайко поздравил Германию с годовщиной падения Берлинской стены

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поздравил Германию с 30-й годовщиной падения Берлинской стены

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Поздравление Германии и немецкому народу, которым удалось восстановить общество и государство после 40 лет разделения. Нам также надо помнить большие надежды тех отважных людей, которые 30 лет верили, что новая объединенная Европа может быть создана на руинах тоталитарного мира", - отметил Пристайко.

В Германии отмечают 30 лет падения Берлинской стены

Как сообщалось ранее, в Германии сегодня, 9 ноября, отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Этим событием 9 ноября 1989 года завершилась "холодная война" между диктатурами и демократиями, но основные предвестники этого происходили за пределами Германии - в Польше, Венгрии и СССР.

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Германия, МИД, Берлинская стена, Вадим Пристайко.
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