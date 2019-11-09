Годовщина падения Берлинской стены: Пристайко поздравил Германию

Новости Украины:Пристайко поздравил Германию с годовщиной падения Берлинской стены

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поздравил Германию с 30-й годовщиной падения Берлинской стены

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Поздравление Германии и немецкому народу, которым удалось восстановить общество и государство после 40 лет разделения. Нам также надо помнить большие надежды тех отважных людей, которые 30 лет верили, что новая объединенная Европа может быть создана на руинах тоталитарного мира", - отметил Пристайко.

Congratulations to #Germany & people who managed to rebuild society & nation after 40 years of split-off. Let us also remember high hopes of those courageous who 30 years ago believed that new united Europe could be designed on the ruines of totalitarian world. #mauerfall30 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 9, 2019

Как сообщалось ранее, в Германии сегодня, 9 ноября, отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Этим событием 9 ноября 1989 года завершилась "холодная война" между диктатурами и демократиями, но основные предвестники этого происходили за пределами Германии - в Польше, Венгрии и СССР.