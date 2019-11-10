Гончарук: Ученым нужны условия и поддержка, чтобы строить карьеру в Украине

Новости Украины:Глава правительства Украины Гончарук назвал число ученых, которые делают важную для страны работу.

В Украине более 90 тысяч ученых своей работой обеспечивают вовлеченность нашего государства в мировой научный прогресс.

Об этом написал в Facebook Премьер-министр Алексей Гончарук по случаю Всемирного дня науки, который отмечается 10 ноября.

"В Украине более 90 тысяч ученых, которые ежедневно делают важную работу, чтобы мы как общество оставались частью мирового научного прогресса... Наша общая задача сделать так, чтобы ценность и важность науки стала понятна обществу", - отметил он.

По словам Премьер-министра, задачей правительства является обеспечить условия для интеграции украинских ученых в мировое и европейское исследовательское пространство, чтобы они имели доступ к грантовому финансированию своих исследований по прозрачным правилам. Важным является также создание условий, чтобы молодые ученые могли строить исследовательскую карьеру в Украине и имели поддержку на каждом из ее этапов.

Как сообщалось, 5 ноября Премьер-министр Алексей Гончарук на первом заседании Национального совета по вопросам развития науки и технологий заявил, что научную сферу в Украине нужно срочно реформировать.