Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Мазура допрашивают в польской прокуратуре
Мазура допрашивают в польской прокуратуре
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз: на сцене выступит неожиданный дуэт
Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз

Гончарук: Ученым нужны условия и поддержка, чтобы строить карьеру в Украине

Гончарук: Ученым нужны условия и поддержка, чтобы строить карьеру в Украине
13:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины:Глава правительства Украины Гончарук назвал число ученых, которые делают важную для страны работу.

В Украине более 90 тысяч ученых своей работой обеспечивают вовлеченность нашего государства в мировой научный прогресс.

Об этом написал в Facebook Премьер-министр Алексей Гончарук по случаю Всемирного дня науки, который отмечается 10 ноября.

"В Украине более 90 тысяч ученых, которые ежедневно делают важную работу, чтобы мы как общество оставались частью мирового научного прогресса... Наша общая задача сделать так, чтобы ценность и важность науки стала понятна обществу", - отметил он.

По словам Премьер-министра, задачей правительства является обеспечить условия для интеграции украинских ученых в мировое и европейское исследовательское пространство, чтобы они имели доступ к грантовому финансированию своих исследований по прозрачным правилам. Важным является также создание условий, чтобы молодые ученые могли строить исследовательскую карьеру в Украине и имели поддержку на каждом из ее этапов.

10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы

Как сообщалось, 5 ноября Премьер-министр Алексей Гончарук на первом заседании Национального совета по вопросам развития науки и технологий заявил, что научную сферу в Украине нужно срочно реформировать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Кабинет Министров Украины, Премьер-министр, Наука, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
04 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Франция ввела экологическое и климатическое чрезвычайное положение
Франция ввела экологическое и климатическое ЧП
У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко
Когда рассмотрят отставку Яременко
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк: что известно (Видео)
Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь