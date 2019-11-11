Загороднюк о Крыме: Мы не видим сценария, что угроза критически выросла

Новости Украины:Андрей Загороднюк оценил вероятность нападения РФ с юга.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что пока не видит угрозы нападения России со стороны юга.

Об этом он сказал в эфире "1+1".

"Мы всегда чувствуем угрозу. Наша задача ─ защитить страну при любых сценариях. Мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (России ─ ред.), Известные нам еще с начала года", ─ сказал министр.

Загороднюк отметил, что процесс милитаризации в оккупированном Крыму продолжается.

"Мы это отслеживаем, наша разведка работает, мы знаем о действиях противника. Мы не видим сценария, что угроза критически выросла", ─ добавил он.

На вопрос о том, может ли Украина в случае вторжения РФ защитить свои территории собственными силами, министр сказал: "Да".

Андрея Загороднюка Верховная Рада назначила на должность министра обороны Украины 29 августа 2019 года.