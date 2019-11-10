Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
"Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
"Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв
Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв
Клопп: Мы забивали невероятные голы
Клопп: Мы забивали невероятные голы
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму

Загороднюк: Население в ОРДЛО находится под постоянным информационным воздействием

Загороднюк: Население в ОРДЛО находится под постоянным информационным воздействием
22:47 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Министр обороны прокомментировал данные опроса в ОРДЛО.

Министр обороны Андрей Загороднюк объясняет результаты соцопроса жителей ОРДЛО, обнародованного "Зеркалом недели", постоянным информационным воздействием оккупантов на население этих территорий.

Об этом Загороднюк рассказал в эфире "ТСН. Тиждень" на канале "1+1"

 "Я не знаю методики, по которой проводилось это исследование. Но могу сказать, что действительно население там находится под постоянным информационным воздействием. И мы имеем этот эффект. В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.", - сказал он.

Загороднюк: Моя персональная цель - отменить воинский призыв

 По словам министра, информационная война со стороны РФ против Украины началась еще до 2014 года.

 Он также отметил, что Украина имеет планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.

Министр обороны о возможности вторжения РФ с юга: Мы всегда чувствуем угрозу

 В воскресенье глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что пока не понятна обоснованность информации, полученной в результате опроса жителей ОРДЛО, который был обнародован "Зеркалом недели", однако показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Опрос, ОРДЛО, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна осень-зима (Фото)
04 И даже так умеет: Олег Винник продемонстрировал уникальное умение (Фото)
05 Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харьковской области вскоре возобновят подачу тепла
В Харьковской области вскоре возобновят подачу тепла
Во Львове задержали &quot;минера&quot; развлекательного заведения
Во Львове задержали "минера" развлекательного заведения
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто, есть пострадавшие
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто
Звезда культового фильма снялся в ярком новогоднем ролике (Видео)
Звезда культового фильма снялся в ярком новогоднем ролике (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь