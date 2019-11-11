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Понедельник, 11.11.2019
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На этой неделе Рада рассмотрит бюджет-2020

На этой неделе Рада рассмотрит бюджет-2020
11:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Дмитрий Разумков назвал дату рассмотрения госбюджета-2020 во втором чтении.

Открывая заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что эта неделя будет тяжелой и напряженной.

Спикер сообщил, что в четверг, 14 ноября, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении Государственный бюджет Украины на 2020 год (№2000).

Также в заседании принимает участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В своем выступлении он рассказал о приоритетах правительства в вопросах законотворчества.

Напомним, сегодня правовой комитет ВР рассмотрит проект бюджета-2020. Заседание комитета запланировано на 15:00.

Разумков: Такого темпа работы ВР еще не было

К слову, 18 октября Верховная Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%.

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Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, ВРУ, Бюджет, Дмитрий Разумков.
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