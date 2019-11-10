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Разумков: Такого темпа работы ВР еще не было

Разумков: Такого темпа работы ВР еще не было
14:08 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков заявил, что такой тренд будет продолжатся и дальше.

Депутаты Верховной Рады за два последних месяца рассмотрели более 200 законопроектов. Об этом рассказал спикер ВР Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, парламентарии рассмотрели 272 законопроекта из которых приняли 77. Также Дмитрий Разумков подчеркнул, что до этого подобного прецедента в стенах парламента не было и добавил, что депутаты и дальше будут продолжать этот тренд.

Как сообщалось ранее, партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос об отставке главы комитета ВР по вопросам внешней политики Богдана Яременко завтра, 11 октября. 

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Кроме этого, съезд партии "Слуга народа" избрал председателем политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

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Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков.
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