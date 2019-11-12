Пристайко: Закрепление особого статуса ОРДЛО не является условием "нормандской встречи"

Новости Украины:31 декабря заканчивается временное применение закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Закрепление в Конституции Украины особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО не является формальным или неформальным условием проведения «нормандского саммита». Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Кратко отвечая - нет, такого условия нет. А более развернутый ответ – мы все равно собираемся этот закон менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона», - сказал Пристайко.

В этом контексте он напомнил, что 31 декабря заканчивается временное применение закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

«Мы предлагаем народным депутатам, каким образом могло бы выглядеть новое законодательство, которое устроило бы нас, а также тех наших людей по ту сторону линии соприкосновения - чтобы они поняли, что есть свет в конце тоннеля», - отметил министр.

Комментируя недавно обнародованные данные соцопроса жителей ОРДЛО, Пристайко заметил, что, находясь под влиянием пропаганды и из соображений собственной безопасности люди на оккупированных территориях не могли вполне открыто демонстрировать свое отношение к Украине.

«Мы надеемся, что цифры несколько лучше, и люди как в этой части Украины, так и за линией соприкосновения, хотят мира и готовы строить одну Украину», - подчеркнул глава МИД.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли новая редакция закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО с российской стороной, Пристайко напомнил: начиная с Минских договоренностей Москва поставила вопрос, что эти особенности должны соответствовать «определенному набору ожиданий».

«И то, что они говорят, что надо внести изменения в Конституцию – нет, мы так не договаривались. В Минске договорились, что будет проведена конституционная реформа на основе децентрализации. Это то, что мы должны показать людям: у нас происходит децентрализация, мы предлагаем вам точно такой механизм, когда деньги, власть и решения перейдут к вам так же, как и в Винницкой области, Закарпатской и любой другой», - подытожил Пристайко.