Пристайко: Зеленский делает попытку договориться с Путиным, ибо этого хотят украинцы

Новости Украины:Украина ради встречи лидеров «нормандской четверки» выполнила достаточно болезненные для общества условия.

Президент Владимир Зеленский пытается наладить определенное взаимодействие с лидером РФ Владимиром Путиным в ответ на ожидания наших сограждан и в интересах Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Каждый глава (Украинской – ред.) государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, а найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала. И я считаю, что мы, украинцы, которые дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем», - отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина ради встречи лидеров «нормандской четверки» выполнила достаточно болезненные для общества условия.

«Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что без преувеличения, это критический момент нашей истории», - подчеркнул министр.

Вместе с тем Пристайко признал, что не возлагает больших надежд на ожидаемую встречу президентов Украины и России.

«Мы с вами – особенно те, кто долго в этом «бизнесе», как я – осознаем, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного значительного прогресса. Но, с другой стороны, не попытаться мы не можем перед народом», - убежден глава МИД.