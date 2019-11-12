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Пристайко: Зеленский делает попытку договориться с Путиным, ибо этого хотят украинцы

Пристайко: Зеленский делает попытку договориться с Путиным, ибо этого хотят украинцы
03:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Украина ради встречи лидеров «нормандской четверки» выполнила достаточно болезненные для общества условия.

Президент Владимир Зеленский пытается наладить определенное взаимодействие с лидером РФ Владимиром Путиным в ответ на ожидания наших сограждан и в интересах Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Каждый глава (Украинской – ред.) государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, а найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала. И я считаю, что мы, украинцы, которые дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем», - отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина ради встречи лидеров «нормандской четверки» выполнила достаточно болезненные для общества условия.

«Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что без преувеличения, это критический момент нашей истории», - подчеркнул министр.

Вместе с тем Пристайко признал, что не возлагает больших надежд на ожидаемую встречу президентов Украины и России.

Пристайко: дата "нормандского саммита" обсуждается, но РФ еще не дала согласия

«Мы с вами – особенно те, кто долго в этом «бизнесе», как я – осознаем, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного значительного прогресса. Но, с другой стороны, не попытаться мы не можем перед народом», - убежден глава МИД.

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Украинцы, Владимир Путин, Попытка, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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