Экс-посол Канады объяснил стратегическое значение Украины

Новости Украины:Присутствие большой влиятельной украинской диаспоры позволяет Канаде лучше понимать Украину.

Для Канады стратегически важным является защита основанного на правилах мирового порядка, который был нарушен российской агрессией против Украины. Об этом рассказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

“Как и Канада, Украина – государство средней силы. Для нас критически важно, чтобы такие страны не становились жертвами злоупотреблений со стороны гораздо более сильных соседей и могли функционировать в системе основанного на правилах международного порядка. В наших стратегических интересах... чтобы с Украиной не творилось то, что сейчас, то есть не происходило внешней агрессии и оккупации Россией”, - подчеркнул Ващук.

Он добавил, что присутствие большой влиятельной украинской диаспоры позволяет Канаде лучше понимать Украину.

“Конечно, есть также фактор прочных межличностных связей между Украиной и Канадой и наличие украинской диаспоры. У нас имеется как системный общемировой интерес к ситуации в Украине, так и внутренняя специфику, что дает возможность лучше понимать Украину”, - отметил дипломат.

Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014-го до октября 2019 года. В ближайшее время ему на замену в Киев прибудет Лариса Галадза. По данным последней переписи населения, почти 1,4 млн граждан Канады имеют украинское происхождение, что составляет около 4% от общего населения страны.