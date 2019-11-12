Экс-посол Канады объяснил стратегическое значение Украины

Для Канады стратегически важным является защита основанного на правилах мирового порядка, который был нарушен российской агрессией против Украины. Об этом рассказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.
“Как и Канада, Украина – государство средней силы. Для нас критически важно, чтобы такие страны не становились жертвами злоупотреблений со стороны гораздо более сильных соседей и могли функционировать в системе основанного на правилах международного порядка. В наших стратегических интересах... чтобы с Украиной не творилось то, что сейчас, то есть не происходило внешней агрессии и оккупации Россией”, - подчеркнул Ващук.
Он добавил, что присутствие большой влиятельной украинской диаспоры позволяет Канаде лучше понимать Украину.
“Конечно, есть также фактор прочных межличностных связей между Украиной и Канадой и наличие украинской диаспоры. У нас имеется как системный общемировой интерес к ситуации в Украине, так и внутренняя специфику, что дает возможность лучше понимать Украину”, - отметил дипломат.
Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014-го до октября 2019 года. В ближайшее время ему на замену в Киев прибудет Лариса Галадза. По данным последней переписи населения, почти 1,4 млн граждан Канады имеют украинское происхождение, что составляет около 4% от общего населения страны.