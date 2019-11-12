"Достойный Оскара": Порошенко советует всем фильм "Домой"

Новости Украины:Петр Порошенко поделился впечатлениями от нового украинского фильма "Домой".

Накануне семья пятого президента Украины Петра Порошенко пересмотрела новый украинский фильм "Домой" в обществе исполнителя главной роли Ахтема Сеитаблаева, продюсера картины Владимира Яценко, лидера крымских татар, народного депутата Мустафы Джемилева.

"Домой должен увидеть весь мир. Убежден, эта лента может иметь большее влияние, чем толпа чиновников, которые только говорят о Крыме. Об этом сказал Ахтем Сеитаблаев, который блестяще исполнил в фильме одну из главных ролей. По моему мнению, лента бесспорно достойна Оскара", — написал экс-президент.

Драма Домой рассказывает историю крымского татарина Мустафы, чьи сыновья покинули полуостров после его аннексии. Братья устраиваются в Киеве, но старший, Назим, погибает, и отец отправляется в столицу за телом сына, чтобы похоронить его на родине. Также он намерен забрать в Крым и младшего сына, Алима.

Главные роли в фильме Домой сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Мировая премьера картины состоялась в программе Особый взгляд Каннского кинофестиваля.

Премьера в Украине состоялась 7 ноября.

Фильм вошел в список фильмов, претендующих на номинацию премии Голливудской ассоциации иностранной прессы Золотой глобус и выдвинут на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.