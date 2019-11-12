Скачать
Вторник, 12.11.2019
"Янтарный" законопроект принят: что грозит черным копателям
"Янтарный" законопроект принят: что грозит черным копателям
В ПЦУ назвали действенный способ защиты от инфекций
В ПЦУ назвали действенный способ защиты от инфекций
Зозуля признан лучшим футболистом месяца в Альбасете
Зозуля признан лучшим футболистом месяца в Альбасете
Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)
Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)

"Достойный Оскара": Порошенко советует всем фильм "Домой"

Смотрите фото (3)
"Достойный Оскара": Порошенко советует всем фильм "Домой"
14:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Петр Порошенко поделился впечатлениями от нового украинского фильма "Домой".

Накануне семья пятого президента Украины Петра Порошенко пересмотрела новый украинский фильм "Домой" в обществе исполнителя главной роли Ахтема Сеитаблаева, продюсера картины Владимира Яценко, лидера крымских татар, народного депутата Мустафы Джемилева.

"Домой должен увидеть весь мир. Убежден, эта лента может иметь большее влияние, чем толпа чиновников, которые только говорят о Крыме. Об этом сказал Ахтем Сеитаблаев, который блестяще исполнил в фильме одну из главных ролей. По моему мнению, лента бесспорно достойна Оскара", — написал экс-президент.

Драма Домой рассказывает историю крымского татарина Мустафы, чьи сыновья покинули полуостров после его аннексии. Братья устраиваются в Киеве, но старший, Назим, погибает, и отец отправляется в столицу за телом сына, чтобы похоронить его на родине. Также он намерен забрать в Крым и младшего сына, Алима.

Главные роли в фильме Домой сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Мировая премьера картины состоялась в программе Особый взгляд Каннского кинофестиваля.

Премьера в Украине состоялась 7 ноября.

Ход истории - не остановить: Порошенко отреагировал на признание Александрийским патриархатом ПЦУ (Видео)

Фильм вошел в список фильмов, претендующих на номинацию премии Голливудской ассоциации иностранной прессы Золотой глобус и выдвинут на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Фильм, Петр Порошенко, Жовтень, Ахтем Сеитаблаев, Домой, Додому.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
02 Назван овощ для снижения артериального давления
03 Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
04 Итоги дня 11 ноября: увольнение Геруса и рост цены на газ
05 Маникюр 2019: актуальные тенденции и стильные тренды ноября (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА
&quot;Антонов&quot; продал самолет впервые за 4 года
"Антонов" продал самолет впервые за 4 года
Рынок земли: что думают украинцы
Рынок земли: что думают украинцы
&quot;Очень переживаю за Настю&quot;: почему продюсер &quot;Ласкового мая&quot; раскрывает подробности состояния актрисы
Андрей Разин раскрывает правду о здоровье Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь