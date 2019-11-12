Арахамия о "Слуге народа": Я не готов обсуждать идеологическую составляющую

Новости Украины:Давид Арахамия считает, что политическая партия – это маркетинговый продукт.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пока не готов обсуждать смену идиологии партии, ведь она должна соответствовать запросу людей.

Об этом он сказал сказав интервью LIGA.net.

"Я тоже только вступивший в партию член, поэтому не готов обсуждать идеологическую составляющую. В целом я считаю, что социал-либерализм имеет место быть, хоть это и крайне трудная задача. Потому что в либертарианстве если ты не смог заработать, стал бомжом и умер, то хрен с тобой. В социализме каждый бомж должен быть переориентирован, трудоустроен и реинтегрирован обществом", - сказав Арахамия.

По его словам, общество у нас супер социальное. Молодежь считает, что государство должно быть активным участником и регулятором процессов.

"Если мы будем говорить, что мы не за это, то мы будем представлять не масс-маркет. У нас политический продукт – это масс-маркет. Если у людей в голове есть такое ощущение, то нужно ему соответствовать. Политическая партия – это маркетинговый продукт", - отметил парламентарий.