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Долгожданное депутатство: Рудык принял присягу еще раз

Долгожданное депутатство: Рудык принял присягу еще раз
15:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во вторник, 12 ноября, Сергей Рудык принес присягу народного депутата.

Несмотря на то, что досрочные выборы в Верховную Раду состоялись еще в июле, самовыдвиженец Сергей Рудык только после продолжительных судебных разбирательств и пересчета голосов принял присягу нардепа.

Напомним, он уже принимал присягу 29 августа вместе со всеми депутатами.

В зале он появился в футболке с надписью "Никогда не сдавайся".

Он призвал народных депутатов помнить о людях, которые "никогда не сдаются, борются за свои права и права других, сплачивают вокруг себя других людей и показывают, что мы, украинцы, непобедимы".

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ЦИК проводила пересчет голосов в округе №198 по решению суда и установила, что Рудык набрал 18 тыс. 921 голосов избирателей, его ближайший соперник, кандидат от партии Слуга народа Наталья Дьяченко - 17 тыс. 908 голосов.

Ранее протокол ЦИК по результатам выборов в 198 округе, где победил Рудык, отменил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, удовлетворив иск Дьяченко.

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Парламент, ВРУ, Верховна Рада, Нардеп, Народный депутат, Сергей Рудык.
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