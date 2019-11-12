В Раде поймали нового "кнопкодава" (Видео)

Новости Украины:В Раде поймали на "кнопкодавстве" нардепа, предлагавшего за это сажать в тюрьму.

Сегодня в Верховной Раде был зафиксирован четвертый случай "конпкодавства" за время работы нового созыва. Но если раньше этим "страдали" "Слуги народа", то теперь попался нардеп из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Василия Нимченко.

Депутат нажал на две кнопки "за" во время голосования за основу законопроекта №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Этот факт зафиксировало общественное движение ЧЕСНО.

Напомним, депутат Нимченко является соавтором законопроекта №1127 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование), в котором нардеп предлагал предусмотреть арест на срок до двух лет за повторное "кнопкодавство". Данный законопроект 29 октября Рада отклонила.