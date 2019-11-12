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"Нормандский саммит": у Кучмы говорят, что "препятствия сняты"

"Нормандский саммит": у Кучмы говорят, что "препятствия сняты"
16:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:На заседании ТКГ были сняты все препятствия для проведения встречи в нормандском формате.

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандской формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - отмечается в сообщении.

Во Франции хотят провести "нормандский саммит" в конце ноября

Ранее в украинских СМИ в качестве возможной даты проведения саммита "нормандской четверки" назывались 24 или 26 ноября.

В Кремле же заявили, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему не определена.

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Все по теме:

Леонид Кучма, Нормандский формат, Дарка Олифер, ТКГ.
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