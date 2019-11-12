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ЕС выделит средства для обеспечения безопасности на украинских дорогах

ЕС выделит средства для обеспечения безопасности на украинских дорогах
16:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Евросоюз предоставит Украине три миллиона евро технической помощи.

Представительство Европейского Союза в Украине в ближайшее время совместно с Министерством инфраструктуры Украины запустит проект по технической помощи на 3 миллиона евро, частью которого станут мероприятия по повышению безопасности на дорогах.

Об этом заявил руководитель оперативного отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур на пресс-конференции.

"Мы в ближайшее время запустим проект по технической помощи на 3 миллиона евро с Министерством инфраструктуры Украины, и важным компонентом этого проекта станет безопасность на дорогах", - заявил Баур.

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Он отметил, что Представительство ЕС намерено продолжать инициативы, начатые проектом "Модернизация и повышение безопасности сети автомобильных дорог в Украине", и сотрудничать с Мининфраструктуры и профильным подкомитетом Верховной Рады во внедрении европейского опыта по повышению безопасности на украинских дорогах.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Дороги, Техпомощь, Йоханнес Баур.
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