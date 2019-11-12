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Суд обязал президента лично рассматривать обращения инвалидов войны

Суд обязал президента лично рассматривать обращения инвалидов войны
18:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины обязан лично рассматривать обращения инвалидов войны.

Большая палата Верховного суда Украины удовлетворила иск инвалида войны, которому президент страны не ответил на обращение лично, а перенаправил в аппарат главы государства, который в свою очередь передал обращение на рассмотрение другому органу власти.

Как сообщает во вторник пресс-служба Верховного суда, суд признал противоправной бездеятельность президента Украины в части не персонального рассмотрения такого обращения.

"Истец – инвалид войны – обратился к президенту Украины с обращением, в котором просил лично письменно уведомить его о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении… Большая палата Верховного суда пришла к выводу, что обращение лиц, указанных в ч.2 ст.14, ч.2 ст.15, ч.2 ст.16 закона Украины "Об обращении граждан" должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается также и президента Украины", - говорится в сообщении.

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В соответствии с нормами указанного закона, предложения и заявления Героев Советского союза, Героев социалистического труда, инвалидов войны рассматриваются первыми руководителями государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений лично.

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Президент, Инвалиды войны, Верховный суд.
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