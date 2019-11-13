Президент Австрии на встрече с Лукашенко вспомнил об интервенции РФ в Украину

Новости Украины:Минские договоренности играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко во вторник в Вене федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен также обсудил ситуацию на Востоке Украине, в частности, российскую интервенцию. Об этом австрийский президент заявил во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с Лукашенко.

"Мы сегодня обсудили много вопросов на тему Восточной Украины. Беларусь принимает переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине. Так называемые "Минские договоренности" всем известны, и Беларусь приложила много усилий для мирного урегулирования этого конфликта должным образом. И Австрия это поддерживает, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Александер Ван дер Беллен.

Он добавил, что Минские договоренности играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины.

"И какой тяжелой является внутренняя ситуация в Украине, даже без российской интервенции", - отметил президент Австрии.

Как ранее сообщало агентство, Евросоюз сохранит санкции против России до полного выполнения “Минска”, о чем недавно заявил специальный советник президента Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмар Брок.