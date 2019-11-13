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Фигуранту второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" продлили срок содержание под стражей

Фигуранту второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" продлили срок содержание под стражей
13:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд оставил под стражей фигуранта дела Хизб ут-Тахрир" на три месяца, поскольку боится, что тот может скрыться от следствия.

Таганрогский городской суд в Ростовской области России на три месяца продлил арест фигуранту второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Сейрану Муртазе.

Как сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность", рассмотрев ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, суд постановил удовлетворить ходатайство и продлить арест до 15 февраля 2020 года.

Свое решение судья мотивировал тем, что следствию необходимо провести большой объём следственных и процессуальных действий, а "в случае избрания более мягкой меры пресечения обвиняемый, осознавая наказание в виде длительного тюремного заключения, предусмотренное инкриминируемой ему статьей, может скрыться от органов следствия".

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27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте незаконно вывезли в РФ.

Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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12 и 13 августа суд продлил им сроки арестов до середины ноября.

С сентября по ноябрь почти всех фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым для проведения следственных мероприятий, в том числе опознания засекреченным свидетелем.

8, 11 и 12 ноября "суды" в оккупированном Крыму и РФ до 15 февраля 2020 года продлили арест 19 фигурантам второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир"

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Крым, Суд, РФ, Симферопольская группа, Дела Хизб ут-Тахрир, Сейран Муртазе.
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