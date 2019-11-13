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Нардеп "Евросолидарности" объяснила, почему уступила Вятровичу свое место в Раде

Нардеп "Евросолидарности" объяснила, почему уступила Вятровичу свое место в Раде
14:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В "Европейской Солидарности" объяснили, почему депутатом стал именно Вятрович.

Бывший заместитель министра энергетики Наталья Бойко, которая должна была пройти в Верховную Раду по избирательному списку "Евросолидарности" вместо Ирины Луценко, объяснила свой отказ от депутатского мандата намерением продолжать реформы в энергетической сфере.

Об этом Бойко, которая ныне является членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", сообщила на своей странице в Facebook.

"Энергетическая сфера - очень непростой и сейчас в Украине один из периодов, когда должны быть завершены ключевые для этого направления реформы... Я чувствую, что могу быть более полезной во внедрении этих ключевых изменений, помогая в реформах. Здесь я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики", - прокомментировала Бойко. 

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По ее словам, решение об отказе от мандата народного депутата было принято давно.

"Заявление в ЦИК было вчера в 17:30", - добавила Бойко.

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Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейской солидарности"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.

Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна занять Наталья Бойко (№24 в списке). Однако, как сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, Бойко "приняла решение не брать мандат".

Таким образом, новым депутатом от "Евросолидарности" станет бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович (№25 в списке).

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Верховная Рада, Ирина Луценко, Владимир Вятрович, Наталья Бойко, Европейская солидарность.
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