Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение

Новости Украины:"Слуга народа" планирует отменить призыв на военную службу.

Депутатская фракция "Слуга народа" работает над законодательной инициативой об отмене призыва на военную службу, который может реализовываться пошагово.

Об этом журналистам в кулуарах парламента рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, по людям. Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%", - пояснил Арахамия.

В то же время на вопрос, на каком уровне сейчас работа над этой законодательной инициативой, политик сказал, что "сейчас это на стадии концепта и расчетов".

Также, по его словам, принудительное прохождение военной службы влияет на общую мотивацию, а поэтому и на качество.