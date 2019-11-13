Евродепутат о "формуле Штайнмайера": Украина еще может выиграть

Новости Украины:Евродепутат говорит, что "формула Штайнмайера" может быть ловушкой, но Украина еще может выиграть.

Сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, евродепутат от Польши Витольд Ващиковский видит риски в реализации "формулы Штайнмайера", однако заявляет, что "Украина еще может выиграть".

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Если речь идет о "формуле Штайнмайера", то должен признать, что мы смотрим на ее реализацию с определенным беспокойством. Ведь она может оказаться ловушкой, которая приведет к полной потере Донбасса", - отметил евродепутат.

"Хотя, конечно, мы не можем запретить Украине как суверенному государству делать шаги к поиску взаимопонимания с Россией", - добавил он.

По его словам, сейчас президент Зеленский пытается навязать свою инициативу россиянам, показывая себя как политика, который стремится к миру. Однако, говорит Ващиковский, проблема заключается в том, что русские не хотят завершить этот конфликт.

"Поэтому, признавая риски этого плана, я также признаю, что Украина еще может выиграть, продемонстрировав, что именно РФ не хочет мирного решения конфликта", - резюмировал депутат Европейского парламента.