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Рада одобрила закон об "оборонительных" землях

Рада одобрила закон об "оборонительных" землях
17:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам авторов законопроекта, он даст возможность Министерству обороны размещать средств связи, навигации и наблюдения.

Верховная Рада во втором чтении приняла решение "О внесении изменения в статью 4 Закона "Об использовании земель обороны" по повышению эффективности использования выделенных земельных участков.

За принятие закона № 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" во втором чтении проголосовали 334 народных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие изменений в закон обусловлено необходимостью правового регулирования процесса использования земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.

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Это даст возможность по согласованию с Министерством обороны Украины использовать земли обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.

"Земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Украины, по согласованию с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти и Министерством обороны Украины могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины", - говорится в измененной редакции закона.

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Также отныне отчуждение земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого военного имущества, подлежащие реализации, и земельных участков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, осуществляется в порядке (436-2013-п), установленном Кабинетом министров Украины и в соответствии с этим законом.

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Верховная Рада, Законопроект, ВР, Оборонные земли.
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