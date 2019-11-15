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Пятница, 15.11.2019
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
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В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили

В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
11:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Заместитель главы фракции Александр Корниенко объяснил, за что исключили Анну Скороход и Антона Полякова.

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа", сообщил их коллега Александр Дубинский.

"Исключили Полякова и Скороход. Проголосовали большинством за НЕ исключение 2 кнопкодавов", - написал он в своем Telegram-канале.

Информацию о принятии такого решения на заседании фракции в пятницу подтвердил журналистам заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - сказал Корниенко

Комментируя решение фракции, нардеп Скороход сказала: "Теперь мы можем без преследований говорить то, что мы думаем, и голосовать действительно за программу президента, а не за те законы лоббистские, которые нам пихают под лозунгами и под эгидой законов президента. Мы никогда не шли против президента, мы наоборот всегда его поддерживали, и будем продолжать его поддерживать".

Нардеп также назвала смешными обвинения в том, что она с супругом якобы хотели дать взятки парламентариям.

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"Это мне вообще смешно слышать… Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по $3тыс. Тут зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите $3 тысячи за решение в комитете? Не смешите меня", - сказала Скороход.

В свою очередь Поляков утверждает, что обвинения фракции необоснованны.

"Никак доказательств, что я не хуже всех голосую или не так голосую, или прогуливаю заседания предоставлено не было. Это абсолютный бред. Когда я поставил на голосование решение, о том чтобы исключить "кнопкодавов", раз мы такая честная фракция "Слуга народа" и мы обещали в меморандуме перед выборами. Поставили на голосование - только 10-15 человек поддержало это решение, то есть фракция разрешает дальше кнопкодавить. Конкретных доказательств чему я не соответствую, кроме того, что я написал в своем Telegram-канале нет", - сказал нардеп.

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Поляков обвинил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что тот сначала говорит о важности личной позиции, а потом исключает людей из фракции.

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Верховная Рада, Слуга народа, Антон Поляков, Фракция Слуга народа, Анна Скороход.
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