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Вятрович: В "Слуге народа" категорически не хотят меня видеть в Раде

Вятрович: В "Слуге народа" категорически не хотят меня видеть в Раде
13:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Вятрович удивился руководством Верховной Рады.

Избранный в Верховную Раду по партийному списку "Европейской солидарности" Владимир Вятрович удивлен позицией руководства парламента, которое не готово, чтобы он принял присягу нардепа уже сегодня.

"Удивлен руководством Верховной Рады, которое не готово, чтобы я сегодня принял присягу, несмотря на то, что все документы уже сегодня утром были в Верховной Раде", - сказал Вятрович журналистам в пятницу в Киеве.

"Я думаю, что это продолжение исторической позиции части депутатов "Слуги народа", которые категорически не хотят меня видеть в парламенте", - сказал он.

"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами

Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко (фракция "Европейская солидарность"). Перед голосованием нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский призвал не поддерживать такое решение, аргументируя свою позицию тем, что после лишения Луценко в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" пройдет бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В ответ на это спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что заставлять Луценко выполнять свои депутатские полномочия нецелесообразно вне зависимости от того, кто вместо нее займет свое место во фракции "Евросолидарности".

14 ноября Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины бывшего директора Института национальной памяти Вятровича.

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Верховная Рада, Владимир Вятрович, Европейская солидарность.
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