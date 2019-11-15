"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами

Новости Украины:Александр Корниенко рассказал, что есть много внефракционных депутатов, которые хотят стать частью "Слуги народа".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает возможность включения в ее состав внефракционных депутатов.

"Не то, чтобы они должны вступить, но есть такая возможность. Есть много внефракционных депутатов, которые хотят стать частью "Слуги народа". Я сейчас не буду это разглашать", - сказал Корниенко журналистам в Верховной Раде в пятницу.

Он заверил, что потенциальные кандидаты на вступление во фракцию пройдут проверки, а вопрос их вступления в команду "Слуги народа" будет вынесен на решение политсилы в парламенте.

Как сообщалось, в пятницу фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении из своего состава депутатов Анны Скороход и Антона Полякова. Причиной, как говорит Александр Корниенко, стало систематическое невыполнение взятых на себя обязательств перед фракцией.