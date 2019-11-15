Верещук: Пусть это остается на совести Премьера

Новости Украины:Премьер вызвал на разговор Верещук, но сам не явился на встречу.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вызвал на разговор сегодня представителя правительства в парламенте, впрочем сам не появился. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента во время Часа вопросов к правительству.

"На сегодня на 7 утра мне была назначена встреча в кабинете Премьера, я прибыла, как и договаривались, однако Премьера не было - мне объяснили, что он почему-то не сможет встретиться, потому что находится в Верховной Раде. Я считаю это проявлением неуважения, но пусть будет, как будет, и остается на совести Премьера", - отметила Верещук.

По ее словам, инициатива встречи принадлежала именно Гончаруку.

При этом она добавила, что готова встретиться с главой правительства для обсуждения "всех раздражающих моментов" сотрудничества с КМУ.

Напомним, сегодня Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте.