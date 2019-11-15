"Здесь работают друзья ФСБ": Гончарук отреагировал на позицию депутатов по ГТС

Новости Украины:Спикер ВР призвал премьера обратится в правоохранительные органы, если он имеет конкретные факты.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук увидел в парламенте друзей ФСБ РФ.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады при внесении поправок в закон о газотранспортной системе Украины.

Некоторые народные депутаты выступали против таких поправок. В ответ Гончарук заявил: "Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще подозрение, что здесь работают ФСБ друзья".

На это депутаты напомнили премьер-министру, что именно правительство подотчетное Верховной Раде Украины.

В частности, народный депутат Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") сказала, что поведение премьер-министра странное и что он не может позволять себе комментировать действия народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что и депутаты, и премьер должны сдерживать эмоции и вести себя корректно.

Обращаясь к Гончаруку, он сказал, что если есть факты работы народных депутатов на ФСБ России, то он должен обратиться в правоохранительные органы.

По словам Разумкова, о таких вещах не нужно делать заявления, а следует обращаться к правоохранителям.