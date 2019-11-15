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ВР запретила приватизацию подземных газохранилищ

ВР запретила приватизацию подземных газохранилищ
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Верховная Рада

Новости Украины:Правки в закон предварительно согласовали с европейскими партнерами.

Верховная Рада проголосовала за устранение несогласованностей в тексте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Внесена норма о запрете приватизации подземных газовых хранилищ.

Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.

"Мы говорили о том, что у нас могут быть ошибки. Они есть. Этими поправками мы регулируем вопросы, что газохранилище, как и другие части ГТС, остаются в полной 100% собственности государства. Ни аренда, ни отчуждение, ни концессия, ни передача в управление ... Я бы хотел извиниться, что мы допускаем такие ошибки. Надеюсь, что в дальнейшем их будет меньше", - сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представляя документ в сессионном зале.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правки предварительно согласовали с европейскими партнерами.

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"Этот законопроект мы предварительно согласовали с нашими европейскими партнерами. Он дает нам возможность сделать сертификацию и выйти на переговоры. Любое промедление - вопреки интересам Украины", - подчеркнул Оржель.

Как сообщалось ранее, 31 октября парламент принял во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" №2239-1.

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Верховная Рада, ВР, ВР Украины.
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