Скачать
Пятница, 15.11.2019
На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий
На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий
Милованов: Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Клуб УПЛ назначил нового главного тренера
Клуб УПЛ назначил нового главного тренера
На полную катушку: NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay
NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay

Регистрацию Вятровича народным депутатом обжалуют в суде

Регистрацию Вятровича народным депутатом обжалуют в суде
16:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Вятрович зашел в парламент вместо Ирины Луценко, которая сложила с себя полномочия депутата.

Регистрацию Владимира Вятровича народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" обжалуют в суде.

Об этом сообщила нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар в Facebook.

"Решение ЦИК о регистрации его депутатом обжалуют в суде", - написала она, добавив фото документа.

14 ноября Центральная избирательная комиссия признала Вятровича избранным народным депутатом и зарегистрировала его народным депутатом вместо Ирины Луценко, которая 12 ноября сложила полномочия. В ходе заседания председатель ЦИК Олег Диденко вручил Вятровичу удостоверение народного депутата.

ВР запретила приватизацию подземных газохранилищ

Луценко была избрана в Верховную Раду IX созыва в общегосударственном многомандатном округе от партии ”Европейская солидарность” под 15-м номером в списке.

4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. В тот же день ее муж Юрий Луценко заявил, что она написала это заявление из-за проблем с сердцем.

12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Луценко.

Вместо Луценко народным депутатом должны были признать следующего в избирательном списке кандидата, которым была Наталья Бойко. Однако она отказалась от депутатства, а за ней в списке ”ЕС” - Вятрович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Виктория Сюмар, Владимир Вятрович, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
05 В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Верховная Рада не успела &quot;перезапустить&quot; ГБР
Верховная Рада не успела "перезапустить" ГБР
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь