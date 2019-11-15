Регистрацию Вятровича народным депутатом обжалуют в суде

Новости Украины:Владимир Вятрович зашел в парламент вместо Ирины Луценко, которая сложила с себя полномочия депутата.

Регистрацию Владимира Вятровича народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" обжалуют в суде.

Об этом сообщила нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар в Facebook.

"Решение ЦИК о регистрации его депутатом обжалуют в суде", - написала она, добавив фото документа.

14 ноября Центральная избирательная комиссия признала Вятровича избранным народным депутатом и зарегистрировала его народным депутатом вместо Ирины Луценко, которая 12 ноября сложила полномочия. В ходе заседания председатель ЦИК Олег Диденко вручил Вятровичу удостоверение народного депутата.

Луценко была избрана в Верховную Раду IX созыва в общегосударственном многомандатном округе от партии ”Европейская солидарность” под 15-м номером в списке.

4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. В тот же день ее муж Юрий Луценко заявил, что она написала это заявление из-за проблем с сердцем.

12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Луценко.

Вместо Луценко народным депутатом должны были признать следующего в избирательном списке кандидата, которым была Наталья Бойко. Однако она отказалась от депутатства, а за ней в списке ”ЕС” - Вятрович.