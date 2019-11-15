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Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"

Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
22:42 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Суд отказал Александру Ефремову в обследовании в "Феофании".

Бывший народный депутат Александр Ефремов хотел увеличить пределы территории места содержания под личным обязательством, для того чтобы встретить жену в аэропорту "Борисполь" и обследоваться в "Феофании". Об этом говорится в постановлении Старобельского районного суда Луганской области.

Так, на одном из судебных заседаний защитник Евгений Солодко заявил ходатайство об увеличении территории места содержания под личным обязательством, в котором просил суд изменить Ефремову обязанность не покидать Киев в обязанность не оставлять Киевскую область. Адвокат мотивировал ходатайство тем, что 18 сентября 2019 года суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство для Ефремова.

Адвокат пояснил, что увеличить территорию места пребывания Ефремову необходимо, из-за необходимости встретить жену в аэропорту "Борисполь" и выехать на дополнительную медицинскую консультацию в государственную больницу "Феофания", которая находится в Киеве, но часть пути к ней проходит по территории Киевской области.

Однако, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защитника Солодко об увеличении территории места содержания под личным обязательствам.

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Напомним, 15 ноября Луганский суд отложил рассмотрение дела Ефремова потому что он находился в больнице, где ему должны были провести операцию.

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Суд, Александр Ефремов, Феофания, Нардеп.
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