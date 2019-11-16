Список заместителей Криклия пополнился Ющенком и Абрамовичем

Новости Украины:Абрамович и Ющенко стали заместителями министра инфраструктуры Криклия.

15 ноября 2019 года правительством назначен Абрамович Дмитрий Васильевич первым заместителем министра инфраструктуры и Ющенко Олег Александрович — заместителем министра инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба МИУ.

Также Кабинет министров согласовал назначение Олийныка Александра Александровича исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный".

Как сообщает ЦТС, Абрамович ранее значился советником главы Государственной службы геологии и недр, в 2017 году был начальником управления недропользования и международного сотрудничества в упомянутом ведомстве.

Дмитрий Абрамович

Ющенко является директором частной медицинской клиники Into-Sana, филиалы которой работают в Одессе и в Киеве.

По данным СМИ, клиники формально принадлежат американским компаниям, но остаются в собственности своих создателей — семьи Круков, связанной с портовой отраслью и глава которой в 1993-1995 занимал должность замминистра транспорта.

Олег Ющенко

"Это человек, который долгое время работал в инвестиционном бизнесе и заводил в Украину один из крупнейших инвестиционных мировых фондов: американский Siguler Guff&Company. Они здесь купили сеть клиник, которыми он управлял, развивал", - прокомментировал ранее в интервью Лиге предстоящее кадровое решение министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, Ющенко будет заниматься подобной работой "с нашими госактивами, которые вместо прибыли демонстрируют убытки".

Относительно Абрамовича в том же интервью министр инфраструктуры заявил: "Это очень грамотный, профессиональный бюрократ, в хорошем смысле. Это будет надежная опора не только для того чтобы генерить идеи, но поскорее воплощать и координировать процесс".

Теперь у Криклия четверо заместителей.

В сентябре Кабмин назначил заместителями министра Наталью Форсюк и Александру Клитину. Форсюк до того была директором CoST в Украине. Клитина — занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры.

Олейник до этого являлся директором ГП "Мариупольский морской торговый порт".