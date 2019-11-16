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Список заместителей Криклия пополнился Ющенком и Абрамовичем

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Список заместителей Криклия пополнился Ющенком и Абрамовичем
15:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Абрамович и Ющенко стали заместителями министра инфраструктуры Криклия.

15 ноября 2019 года правительством назначен Абрамович Дмитрий Васильевич первым заместителем министра инфраструктуры и Ющенко Олег Александрович — заместителем министра инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба МИУ.

Также Кабинет министров согласовал назначение Олийныка Александра Александровича исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный".

Как сообщает ЦТС, Абрамович ранее значился советником главы Государственной службы геологии и недр, в 2017 году был начальником управления недропользования и международного сотрудничества в упомянутом ведомстве.

Дмитрий Абрамович

Ющенко является директором частной медицинской клиники Into-Sana, филиалы которой работают в Одессе и в Киеве.

По данным СМИ, клиники формально принадлежат американским компаниям, но остаются в собственности своих создателей — семьи Круков, связанной с портовой отраслью и глава которой в 1993-1995 занимал должность замминистра транспорта.

Олег Ющенко

"Это человек, который долгое время работал в инвестиционном бизнесе и заводил в Украину один из крупнейших инвестиционных мировых фондов: американский Siguler Guff&Company. Они здесь купили сеть клиник, которыми он управлял, развивал", - прокомментировал ранее в интервью Лиге предстоящее кадровое решение министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, Ющенко будет заниматься подобной работой "с нашими госактивами, которые вместо прибыли демонстрируют убытки".

Где Минифраструктуры возьмет средства на покупку вагонов: ответ Криклия

Относительно Абрамовича в том же интервью министр инфраструктуры заявил: "Это очень грамотный, профессиональный бюрократ, в хорошем смысле. Это будет надежная опора не только для того чтобы генерить идеи, но поскорее воплощать и координировать процесс".

Теперь у Криклия четверо заместителей.

В сентябре Кабмин назначил заместителями министра Наталью Форсюк и Александру Клитину. Форсюк до того была директором CoST в Украине. Клитина — занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры.

Олейник до этого являлся директором ГП "Мариупольский морской торговый порт".

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Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Дмитрий Абрамович, Олег Ющенко.
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