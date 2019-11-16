Опубликован новый закон относительно обличителей коррупции

Новости Украины:В Украине опубликован закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции".

Сегодня в Украине был официально опубликован Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции".

Закон относительно обличителей коррупции опубликовали 16 ноября в газете "Голос Украины".

Отметим, что документ определяет правовой статус обличителей коррупционных преступлений - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц.

Подписанный закон обеспечит создание новой эффективной системы предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и повышению благосостояния граждан, отметили ранее в Офисе Президента. Добавим, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.