В МИД рассказали, готовятся ли альтернативы минским соглашениям

Новости Украины:Глава МИД выразил готовность к возможным изменениям устаревших пунктов по требованию лидеров "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся, передает "РБК-Украина".

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - заявил Пристайко.

Он предположил, что изменение и актуализация некоторых пунктов минских договоренностей может произойти.

"Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, потому их надо адаптировать. Там есть вещи, которые надо адаптировать хотя бы потому, что все хронологические сроки уже пропущены. И лидеры должны сказать: давайте спокойно, без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности", - заявил министр.

Ранее Макрон заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря в попытке активизировать усилия в поисках мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее основным условием для участия в саммите в "нормандском формате" являлось подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера". Реализации "плана Штайнмайера" должно предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым последует более масштабное разведение войск по всей линии разграничения.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках: № 1 - в районе пос. Станица Луганская и № 2 - в районе г. Золотое Луганской области.