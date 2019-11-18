Зеленский завтра встретится с премьер-министром Чехии

Новости Украины:Премьер Чехии Бабиш посетит Украину с большой бизнес-делегацией.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 19 ноября, встретится с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

Чешский премьер-министр посетит Украину в сопровождении большой делегации бизнесменов.

"19 ноября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Так, в 12:45 в Мариинском дворце состоится встреча Зеленского и Бабиша с представителями СМИ.

19 листопада відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Детальніше про акредитацію: https://t.co/Ue1IY5DbJ2 — Офіс Президента (@APUkraine) 18 ноября 2019 г.

Бабиш - долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Лидер партии ANO.