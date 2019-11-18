Делами Майдана будет заниматься ГБР

Новости Украины:В ГБР создали подразделение, которое займется делами Майдана.

В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах - мы отобрали лучших, профессиональных следователей, эффективно работать над «делами Майдана» дальше. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Телеграмм-канале.

"Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе.

Напомню, 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствах. После этого они 3 месяца для того, чтобы нам их передать. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать «дело Майдана», - написал Роман Труба.

Напомним, адвокаты обратились к президенту с требованием созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана.