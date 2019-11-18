Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Порошенко о готовящемся подозрении: Они никого не запугают, у них ничего не выйдет
Порошенко о готовящемся подозрении: Они никого не запугают, у них ничего не выйдет
Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
"Я почерпнула для себя много идей": Елена Зеленская дала интервью Vogue UA (Фото)
Елена Зеленская дала интервью Vogue UA

Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии

Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Евродепутат Кубилюс считает, что Германия должна дать Украине гарантии геополитической безопасности.

В связи со строительством российского газопровода "Северный поток-2" Украина должна добиваться от Германии гарантий геополитической безопасности, которые могут быть воплощены в жизнь через гарантии интеграции государства в Европу, считает член Европейского парламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Сама (канцлер Германии – Ред.) Ангела Меркель сказала, что "Северный поток-2" не будет работать без гарантий транзита (российского газа в Европу через Украину - Ред). Надеяться на какие-то гарантии со стороны (президента РФ - Ред.) Путина, по-моему, достаточно наивно. Украине, прежде всего, могли бы помочь немецкие гарантии. Но не столько гарантии транзита через украинские трубы, сколько гарантии геополитической безопасности, которые могут быть приведены в жизнь через гарантии интеграции", - сказал политик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул: главная опасность заключается в том, что если транзитные возможности Украины окажутся ненужными для России, это может открывать ворота для новых агрессивных действий со стороны Кремля.

Министр обороны Германии: Макрон хочет заменить НАТО, мы - усилить

"Геополитически на строительство "Северного потока - 2" мы смотрим очень негативно. Тут очевидна опасность не только в том, что Германия станет более зависимой от России, но и в том, что если будут созданы такие условия, что для России транзитные возможности Украины окажутся не нужными, это может открывать ворота для новых агрессивных действий со стороны Кремля. Это самая главная опасность", - пояснил Кубилюс.

В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей

Как сообщалось, в конце октября датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в своей исключительной экономической зоне. Дания была последней страной, которая должна была одобрить строительство газопровода на своей территории. Общая длина газопровода "Северный поток-2" – 2400 км по двум ниткам, он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, Андрюс Кубилюс, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
02 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грипп наступает: кто в зоне риска
Грипп наступает: кто в зоне риска
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь