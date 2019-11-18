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Разумков поделился планами о расширении антипутинской коалиции в ПАСЕ

Разумков поделился планами о расширении антипутинской коалиции в ПАСЕ
16:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков заявляет о планах расширить формат группы "Балтик +".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что формат группы "Балтик +" планируется расширять.

Об этом он сказал на совместном брифинге с председателем Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

На вопрос о том, что Украина и Литва должны сделать для укрепления антипутинской коалиции, Разумков ответил, что очень важна существующая на сегодня поддержка со стороны Балтийских государств.

"Хотел бы поблагодарить за формат "Балтик+", но мы планируем его расширять. И также возможны совместные визиты за рубеж, например, в Соединенные Штаты Америки - для поиска поддержки в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства и защиты тех базовых ценностей, которые должны существовать в мире", - подчеркнул спикер.

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Он добавил, что полезно было бы, если бы формат "Балтик+" можно было расширить за счет других государств, которые так же, как и Украина, "столкнулись с Российской Федерацией, с ее поведением в отношении соседних государств или даже не соседних государств".

"Почти в каждом своем выступлении представители парламентов группы "Балтик +" всегда поддерживают, поддерживали и, я надеюсь, в дальнейшем будут поддерживать территориальную целостность и борьбу за нашу независимость, с которой мы сегодня сталкиваемся", - отметил глава украинского парламента.

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В свою очередь Пранцкетис отметил, что необходимо "обеспечить четкую и устойчивую поддержку Украины всеми членами Европейского Союза".

Как сообщалось ранее, в ПАСЕ в знак протеста против возвращения российской делегации была создана неформальная группа "Балтик +", в которую вошли представители Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

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ПАСЕ, Викторас Пранцкетис, Дмитрий Разумков, "Балтик+".
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