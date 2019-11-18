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Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась

Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
19:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине начался процесс регистрации кандидатов на выборы в ОТГ.

В Украине 18 ноября начался процесс выдвижения кандидатов на местные выборы, которые пройдут 22 декабря 2019 год.

"Сегодня, 18 ноября, в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских глав 22 декабря 2019, начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского главы на соответствующих первых местных выборах", - сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Подача документов кандидатов продлится до 27 ноября включительно. Решения о регистрации кандидатов территориальные избирательные комиссии (ТИК) будут принимать до 28 ноября.

Около 30 политических партий уже предоставили Центризбиркому копии решений высших руководящих органов партий об участии их местных организаций в выборах вместе с копиями статутов партий.

Выборы пройдут 22 декабря 2019 года в 86 объединенных территориальных громадах, из которых 69 сельских, 16 поселковых и одна городская. В них по предварительным подсчетам примут участие более 380 тысяч избирателей.

Парламентские выборы в Беларуси: явка избирателей составила 77,22%

На подготовку и проведение местных выборов выделено 21 млн 842,2 тыс. грн.

Разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах получили 16 общественных организаций.

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Выборы, ЦИК, ОТГ.
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